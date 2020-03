Rocam prende suspeito com drogas e arsenal no Crespo

Manaus - Após denúncias anônimas de moradores do bairro Crespo, localizado na Zona Sul, a polícia conseguiu prender em flagrante Leonardo Lima Rodrigues, que estava em posse de uma grande quantidade de materiais entorpecentes e armas.

Conforme informações da polícia, moradores acionaram o disk denúncia “190” e informaram sobre a constante movimentação de homens armados comercializando materiais entorpecentes.

Tomando conhecimento do fato, o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) direcionou a ocorrência para uma equipe da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Segundo informações dos militares, no local indicado, a equipe localizou o suspeito com uma arma. Quando percebeu a ação da polícia, o suspeito tentando fugir da abordagem policial. No entanto, foi capturado pelos policiais.

Ainda segundo os policiais, depois de ser detido, Leonardo indicou onde tinha enterrado outros materiais entorpecentes e armas. O jovem estava em posse de uma pistola calibre 9mm, com um carregador e quatro munições intactas.

No lugar informado pelo suspeito, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas e armas, como pistola calibre 765, 32, duas pistolas de calibre 40, além de três quilos oxi, dois quilos de suposta cocaína, meio quilo de maconha,1.830 trouxinhas oxi, 180 trouxinhas de maconha, 120 pinos de cocaína, uma porção de suposto oxi e uma balança de precisão.

Leonardo Lima foi preso e conduzido juntamente com o material apreendido para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Conforme informações da polícia, o suspeito deve responder por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas.

Finalizando os procedimentos legais na delegacia, ele deverá ser encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministério Henoch Reis, situado também na Zona Sul da capital.

Atendimento

Por conta do novo decreto de número 42.061, emitido pelo governador Wilson Lima, os atendimentos no 1º DIP e demais delegacias estarão suspensos por um período de 15 dias. Entretanto, casos de emergências, prisões flagrantes e demais ocorrências de grande proporção serão atendidos pelas unidades policiais.