Em de 24h, Rocam apreende 23 armas com criminosos em Manaus

13 armas de fogo, sendo oito revólveres, quatro pistolas, uma espingarda e munições, apreendidos durante Ação Saturação | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - “Estamos passando por um momento delicado por conta do coronavírus, com muita gente deixando de ir ao trabalho e trabalhando em casa, escolas e centros comerciais fechados. Mas, nós da Polícia Militar continuamos nas ruas, realizando nosso trabalho e cumprindo nossa missão que é ‘Servir e proteger’. O maior exemplo disso é que, em menos de 24h, conseguimos apreender 23 armas de fogo de diversos calibres e muita munição”.

São palavras do comandante da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), major Wener, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (20), para falar sobre a detenção de três suspeitos, ocorrida no final da tarde de ontem (19) no bairro Grande Vitória, Zona Leste, durante a Ação Saturação. Com eles, os policiais apreenderam 13 armas de fogo, sendo oito revólveres, quatro pistolas, uma espingarda e munições.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 16h30, receberam denúncia via Whatsapp informando que alguns infratores estavam transportando armas em um veículo, na rua Lábrea. De imediato a guarnição se dirigiu até o local, onde logo identificou o veículo suspeito. Foi feita aproximação e abordagem e, durante revista pessoal nos dois ocupantes e no interior do veículo, os policiais encontraram duas armas de fogo.

Ao serem indagados, um dos suspeitos informou que guardava mais armas em sua residência e em um barraco em uma invasão, localizada nas proximidades. Após as buscas nos dois locais, os policiais apreenderam o restante das armas e munições apreendidas. Durante as buscas, um outro suspeito, que viu a ação policial e tentou empreender fuga, também foi detido, suspeito de participação no grupo criminoso.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Outro caso

Em outra ação da Rocam, na madrugada desta quinta-feira (19), um homem foi preso suspeito de porte ilegal de arma de fogo no bairro Crespo, Zona Sul da capital. Com ele os policiais apreenderam quatro pistolas de diversos calibres e munições, um revólver calibre 32 contendo três munições, além de várias porções de supostamente substância entorpecentes. O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º DIP para os procedimentos legais.

Na tarde de quarta-feira (18), três suspeitos foram presos no bairro Campo Dourado, zona norte da capital. Com eles os policiais da Rocam apreenderam um revólver calibre 38, contendo duas munições, uma espingarda de ar comprimido e porções de supostamente substâncias entorpecentes. Os suspeitos foram conduzidos ao 6º DIP para os procedimentos legais.

Ainda na tarde de quarta-feira, policiais da Rocam prenderam um suspeito de porte ilegal de arma de fogo no Conjunto Boas Novas, zona norte da capital. Com ele os policiais apreenderam um revólver calibre 38, contendo duas munições intactas. Diante dos fatos o suspeito foi conduzido ao 6º DIP para os procedimentos legais.

Na madrugada de quarta-feira (18), policiais da Rocam prenderam um homem de 29 anos suspeito de porte ilegal de arma de fogo no bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. Com ele os policiais aprenderam uma pistola marca Taurus, modelo PT51, calibre 6,35, contendo duas munições e um revólver calibre 38, marca Taurus, contendo duas munições percutidas e não deflagradas. Os suspeitos foram conduzidos ao 14º DIP para os procedimentos legais.

Por volta das 23h50 de quarta-feira, policiais da Rocam prenderam um homem e apreenderam um adolescente de 16 anos, suspeitos de porte ilegal de arma de fogo no bairro Chapada, zona centro-sul da capital. Com eles os policiais apreenderam um revólver calibre 38, marca Ruger, contendo quatro munições não deflagradas. Os suspeitos foram conduzidos ao 12º DIP para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria