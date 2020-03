Homem é preso com arma de fabricação caseira no Gilberto Mestrinho

Material apreendido | Foto: Divulgação

Manaus – Luiz Gabriel Oliveira Gomes foi preso na madrugada desta sexta-feira (20), por volta de 1h, com uma arma de fabricação caseira. A prisão foi realizada no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

Segundo os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada via 190 para verificar a situação de um veículo suspeito na rua México, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus.

Durante abordagem do veículo, os policiais encontraram com Luiz e uma mochila, que estava no porta malas do veículo, uma arma de fabricação caseira calibre 28.

Após receber voz de prisão, em flagrante, Luiz foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.