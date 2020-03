Homem é preso por assassinar vizinhos a facadas no Cidade de Deus

O caso foi apresentado na DEHS | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus – Ozias Reis Aleixo, de 33 anos, conhecido como “Osga”, foi preso na tarde de quinta-feira (19), por volta das 13h, em cumprimento a mandado de prisão temporária pelo homicídio de Carlos Cezar Machado Ferreira, que tinha 49 anos. O crime ocorreu na tarde da última terça-feira (17), no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os policiais civis efetuaram a prisão do infrator na residência dele, situada na rua São Clemente, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Na ocasião do crime, “Osga”, que era vizinho da vítima, invadiu o terreno de Carlos e, após uma discussão entre eles, desferiu golpes de faca contra a vítima e empreendeu fuga do local.

“Após investigações, localizamos o autor do crime e solicitamos pela prisão dele. O mandado foi expedido ontem (19), pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, da Central de Plantão Criminal, e na data mencionada tivemos êxito na prisão”, informou a autoridade policial.

Procedimentos

Ozias foi encaminhado à sede da especializada, onde passou pelos procedimentos cabíveis e, posteriormente, será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria