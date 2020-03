Jovem envolvido em homicídio no bairro Novo Israel é preso em Codajás

Codajás - Leandro Brito de Souza, 23, conhecido como “Bico Bico”, foi preso, na última quarta-feira (18), em cumprimento a mandado de prisão preventiva por homicídio. Ele foi localizado em Codajás, onde vivia após participação no crime, ocorrido na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o infrator estava sendo investigado pela participação na morte de Ailton Lopes de Souza, que tinha 49 anos, ocorrido na noite do dia 21 de agosto de 2019, na casa da vítima, situada na travessa Paranhos, bairro Novo Israel, zona norte da capital. Martins informou que “Bico Bico” foi preso no município de Codajás (distante 240 quilômetros em linha reta da capital).

O titular da DEHS explicou que, na ocasião do crime, Leandro e outros dois comparsas, um deles identificado como Leonardo da Silva Maia, o “Leléu”, que já está preso, e outro que está sendo investigado, invadiram a casa da vítima e efetuaram pelo menos oito disparos de arma de fogo contra a mesma, que morreu no local. A ação foi executada em frente aos familiares da vítima.

“Desde a ocasião do delito, o infrator fugiu para Codajás, onde estava escondido na casa de um tio dele. Conseguimos realizar a prisão de Leandro com o apoio de policiais civis da 78ª DIP. A motivação do crime seriam disputas relacionadas ao tráfico de drogas naquela área da cidade”, concluiu Paulo Martins.

Procedimentos

Conduzido a Manaus, Leandro foi levado para a sede da DEHS, onde foram realizados os trâmites cabíveis. Ao término dos procedimentos, ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria