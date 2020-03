Preso homem que realizava assaltos com arma caseira em Tabatinga

Material também foi levado para a delegacia | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite de sexta-feira (21), por volta das 22h30, um homem de 55 anos foi preso, em flagrante, por roubo no município de Tabatinga. Com ele, a polícia apreendeu uma arma de fabricação caseira, dinheiro e um aparelho celular.

Conforme o tenente Thiago Silva, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a equipe estava em patrulhamento de rotina quando foi acionada sobre o roubo via rádio.

“Fomos informados das características físicas do suspeito e, durante buscas, conseguimos localizá-lo na rua São José, no bairro Paraíso Verde, em Tabatinga. Em revista pessoal encontramos com ele uma arma de fogo caseira calibre 28, um aparelho celular e R$68 em espécie”, explicou.

Após receber voz de prisão, o suspeito foi conduzido ao prédio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.