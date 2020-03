Bombeiros ajudam em parto, mas bebê de haitiana nasce morto em Manaus

O casal procurou os bombeiros e pediu ajuda | Foto: CPAM

Manaus - O Corpo de Bombeiros do Amazonas auxiliou o parto de uma venezuelana, na tarde de sábado (21). A mulher, acompanhada do marido, procurou a sede do Batalhão Especial (BBE), localizada na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, após sentir as contrações. Infelizmente, o bebê nasceu morto.

A haitiana estava grávida de seis meses. Após o parto, os bombeiros realizaram, com auxílio por telefone de um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), todos os procedimentos para reanimar a criança, mas sem sucesso.

Mãe e bebê foram levados para o Instituto da Mulher e Maternidade Dona Lindu, localizado na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, onde a mulher deve receber atendimento médico.