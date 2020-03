Vídeo: 'foi fita dada', diz criminoso ao roubar drogaria no Canaranas

Imagens mostram toda ação do criminoso | Foto: Divulgação

Manaus – Se passando por cliente, um assaltante entrou em uma drogaria, localizada na avenida Penetração, no Conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, rendeu funcionários e levou todo o dinheiro do caixa. A quantia levada pelo criminoso não foi divulgada. O fato aconteceu na noite de sábado (21).

Imagens de câmeras de segurança da drogaria mostram o momento que o assaltante entra no estabelecimento. Armado, ele ordena que o dinheiro seja colocado em uma sacola.

Em um trecho do vídeo é possível ouvir o suspeito falando que o assalto foi “fita dada”, por isso ele sabe que tem dinheiro no local. Ou seja, alguém teria informado ao criminoso a rotina da drogaria.

“Bota todo o dinheiro na sacola. Eu sei que hoje tem dinheiro, isso aqui é uma fita dada. Rápido, rápido”, diz suspeito.

Ele ainda amedronta os funcionários afirmando que os comparsas estão do lado de fora. Assustados, os trabalhadores obedecem as ordens e entregam o dinheiro em uma sacola de plástico.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

