Corpo de homem morto a tiros é encontrado na Compensa

Manaus - O corpo de um homem ainda não identificado pela polícia, morto a tiros, foi encontrado no início deste domingo (22) no Beco Brasileira, por volta de 2h , no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) identificou uma perfuração por arma de fogo na vítima, além de outros ferimentos. A vítima teria levado um tiro em uma das pernas, além de ter várias lesões na cabeça, por possível apedrejamento

Os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local para atender a ocorrência. O Corpo foi levado pelo Instituto Médico Legal (IML), para procedimentos legistas.

Outros casos:

Na noite de quarta-feira (18), um homem identificado como Cleberson de Jesus Vieira, de 39 anos, foi executado com mais de 10 tiros no beco São José, também no bairro Compensa 2. Segundo a polícia, a vítima chegou a receber tiros à queima-roupa na região da cabeça. O homem que estava andando, foi abordado por uma dupla que cometeu o crime.

|Outra vítima identificada como Fael Rodrigues França, de 19 anos, foi executado com quatro tiros no fim da tarde de segunda-feira (16), na rua Presidente Médici, no bairro Compensa. O jovem era integrante da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Leia mais:

