Adolescentes roubam carro, tocam o terror na cidade e acabam presos

Arma apreendida com os adolescentes | Foto: Divulgação

Manaus - Policiais militares da Força Tática apreenderam, na tarde de domingo (22), três adolescentes suspeitos de envolvimento em roubo no bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital. Com eles, os policiais apreenderam um veículo Fiat, modelo Mobi, de cor preta e placa PHY-1A17, com restrição de roubo, e um simulacro de arma de fogo.

Segundo informações dos policiais, que atenderam a ocorrência, por volta das 12h15, durante patrulhamento na área, a equipe foi acionada via Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), informando que havia um veículo modelo Mobi, com restrição de roubo, rondando os comércios do bairro. De posse das informações, a guarnição fez o deslocamento e iniciou as buscas.

Ao passarem pela rua Evaldo Braga, os policiais avistaram e interceptaram o veículo suspeito, no qual estavam os três adolescentes. Durante revista pessoal e no interior do veículo, os policiais encontraram o simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, os adolescentes foram apreendidos e conduzidos até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que dois dos suspeitos já possuem passagens pela polícia por crimes análogos aos de furto, furto qualificado e tráfico de drogas.