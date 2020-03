Homem tenta agredir mulher e acaba esfaqueado em Coari

O crime aconteceu na noite de domingo (22) no município | Foto: Divulgação

Coari (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi atingindo com golpes de faca no peito. A tentativa de homicídio aconteceu na noite de domingo (22), por volta das 20h30, no município de Coari (cerca 363 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima foi esfaqueada por uma mulher, também ainda não identificada, após uma briga. O homem teria agredido a mulher, que pegou uma faca e desferiu os golpes.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Coari. O homem, conforme o registro da polícia, não corre risco de morte. O caso está sendo pelo Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município.