Homem é preso suspeito de praticar assaltos no bairro Redenção

Material apreendido | Foto: Divulgação

Manaus – Um detento do regime semiaberto de 23 anos que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso na noite de domingo (23), por volta das 23h30, suspeito de cometer assaltos no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Com o rapaz, a polícia apreendeu uma motocicleta com restrição de roubo, três aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Segundo a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante patrulhamento de rotina, dois homens foram identificados em atitude suspeita em uma motocicleta na avenida Torquato Tapajós, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste. Ao receberem ordem de parada, os homens acabaram tentando fugir, mas durante o acompanhamento, o condutor perdeu o controle da motocicleta e a dupla acabou caindo na rua Alfredo Valois, no Redenção.

Um dos suspeitos conseguiu fugir, já o comparsa foi detido. Na mochila que estava com ele, os policiais militares da Rocam encontraram os aparelhos celulares de diferentes marcas e modelos e um simulacro de arma de fogo. Em consulta, foi constatado que a placa da motocicleta possuía restrição de roubo.

Após receber voz de prisão, em flagrante, o homem foi conduzido ao prédio do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O jovem já tinha passagem por de tráfico de drogas e roubo e era monitorado por tornozeleira eletrônica.