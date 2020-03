Polícia Militar prende 12 pessoas e apreende frascos de álcool vendido

As prisões ocorreram no último fim de semana | Foto: Divulgação SSP/AM

Amazonas - Em patrulhamentos no final de semana, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 12 pessoas envolvidas em roubo, ameaça tráfico de drogas, adulteração de veículo e outros crimes no interior do Estado. Um adolescente foi apreendido. As ocorrências foram registradas em nove municípios.



Em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), policiais militares apreenderam álcool em gel e álcool que estavam sendo comercializados de forma irregular, fora dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O produto foi aprendido em dois comércios da cidade. Ao todo, 357 frascos de álcool em gel, 179 de álcool etílico e 20 borrifadores foram apreendidos.

Em Benjamim Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus), um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito estava na rua, em atitude suspeita, quando foi abordado e flagrado com um revólver calibre. 380 com carregador e sete munições intactas, um celular e R$ 142 em espécie.

Quatro homens foram presos com 74 gramas de oxi e 18 trouxinhas de maconha no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). Já em Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), um homem de 24 anos foi preso suspeito de roubar uma motocicleta. Durante a abordagem, a polícia identificou que o veículo possuía restrição de roubo.

Equipes da Força Tática em Humaitá (a 590 quilômetros da capital amazonense) apreenderam um adolescente por ato infracional análogo ao crime de roubo. O adolescente é suspeito de ter participado do roubo de uma motocicleta no dia 18 deste mês e foi localizado na casa da avó.





