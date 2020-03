Polícia Civil desarticula esquema que desviava peças de MDF

Allan e Erismar foram atuados em flagrante | Foto: Erlon Rodriges/PC-AM

Manaus - Policiais civis lotados no 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP) deflagraram, na tarde da última sexta-feira (20), ação policial que desarticulou esquema criminoso responsável por desviar, em um ano, peças de placa de fibra de média densidade (MDF) de uma empresa especializada em cortes de alumínio e MDF, com prejuízo estimado em R$ 1 milhão para o estabelecimento.

Ao longo dos trabalhos, três indivíduos foram presos em flagrante pela participação no delito. Conforme a delegada Juliana Tuma, titular do 22º DIP, a ação resultou nas prisões dos ajudantes de caminhão, funcionários da empresa, Allan da Silva, 36, e Erismar Pereira da Silva, 40, por furto qualificado, abuso de confiança e associação criminosa, e de João Vieira Pereira, 72, por receptação qualificada e associação criminosa.

A delegada informou que as prisões ocorreram por volta das 12h30 | Foto: Erlon Rodriges/PC-AM

A delegada informou que as prisões ocorreram por volta das 12h30, na rua dos Cravos, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade, no momento em que os ajudantes de caminhão descarregavam 12 peças de MDF, desviadas da empresa, em um depósito que pertence a João.

“Fomos acionados por um representante da empresa, com matriz na área de circunscrição do 22º DIP, que informou no registro da ocorrência que estavam ocorrendo furtos na empresa e suspeitava da participação de alguns funcionários. Iniciamos as diligências e, após localizar o caminhão que tinha saído para entrega, nossa equipe passou a segui-lo, quando os policiais avistaram os ajudantes descarregando o material desviado”, disse Juliana Tuma.

O crime

A delegada explicou que o esquema criminoso consistia em desvios de peças de MDF com frequência quase que diária, com a suposta conivência de funcionários responsáveis pela conferência do material que saía do depósito, que já estão sendo investigados. O caminhão saía para entregas com peças a mais e ia entregar direto para o receptador, nesse caso João.

As peças de MDF desviadas possuem valor de mercado de R$ 280 cada, e eram repassadas pelos funcionários da empresa para o receptador pelo valor de R$ 80 cada peça. João as revendida por R$ 120.

“João era a mola propulsora do esquema, porque a venda para ele era certa. Ele tanto comprava o material furtado como revendia a um preço muito abaixo do valor de mercado. Além disso, ele anunciava esse material em sites de compra e vendas de produtos. A rotatividade do delito era grande. Apreendemos no galpão utilizado por João, para fins comerciais, cerca de 150 peças de MDF, supostamente desviadas da empresa vítima. O esquema já vinha acontecendo há cerca de um ano, causando prejuízo aproximado de R$ 1 milhão para empresa”, explicou a titular do 22º DIP.

A delegada destacou que os ajudantes de caminhão confessaram o crime, informaram que o motorista do veículo, por ser novato, não sabia do delito, e afirmaram ainda que o esquema criminoso acontecia há mais de um ano, apontando outras pessoas envolvidas no delito, que serão investigadas.

Allan e Erismar foram atuados em flagrante furto qualificado, abuso de confiança e associação criminosa. Já João foi autuado por receptação qualificada e associação criminosa. Ao término dos trâmites na delegacia, o trio foi conduzido para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis.

*Com informações da assessoria.