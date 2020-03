Vídeos: Mesmo com loja arrombada, policiais não evitam furto em Manaus

O caso aconteceu na Zona Sul de Manaus | Foto: divulgação

Manaus - Imagine a indignação em saber que por muito pouco os suspeitos que lhe causaram um prejuízo de R$ 10 mil não foram presos. Apesar de serem abordados e liberados por policiais militares, horas antes de cometerem o crime, dois criminosos conseguiram invadir a loja de artigos esportivos, Boutique do Torcedor, e furtar dezenas de produtos . O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (23), na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, duas equipes da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foram ao local do crime, avistaram o estabelecimento comercial arrombado, tiveram os suspeitos indicados pelo denunciante, realizaram a abordagem dos homens, mas não os detiveram.

Horas depois, os suspeitos retornam e concluem o objetivo. Entram na loja e levam aproximadamente 30 camisas oficiais de times europeus, nacionais e locais. Inclusive, peças de colecionadores, além da renda que estava no caixa, somando cerca de R$ 10 mil de prejuízo.

Tanto a ação de um dos bandidos, quanto o trabalho da polícia foram registrados por câmeras de segurança da loja que foi furtada e de outros estabelecimentos daquela região.

Primeira equipe da PM no local da ocorrência | Autor: Divulgação

A empresária Aline Maquiné, uma das proprietárias da loja, explicou que ação dos criminosos iniciou por volta de meia-noite e meia. Um dos criminosos finge estar dormindo na porta do estabelecimento e começa a danificar a porta de enrolar, o outro suspeito dá cobertura no meio fio da avenida.

Ainda conforme a empresária, por volta de 1h50, um cliente da loja, que levava a filha para o hospital, passou em frente do estabelecimento e viu a ação da dupla.

"Esse cliente para em um posto de gasolina e liga para o 190, em seguida ele ver uma viatura e faz a denúncia", informou a empresária.

Segunda equipe da PM, que foi até o local da ocorrência | Autor: Divulgação

Às 1h56, os policiais da primeira viatura acionada, vão apé até a frente da loja, um deles se aproxima com uma lanterna e ver a porta de enrolar danificada, mas a porta de vidro não. Logo depois, o mesmo cliente aponta quem eram os suspeitos. Conforme a empresária, os policiais fazem a revista nos homens e mandam eles irem embora.

"Esse cliente que testemunhou veio aqui no estabelecimento, revoltado ele disse que não acreditava que tinham furtado a loja, porque ele viu os policiais revistando e liberando os suspeitos. Os criminoso ficam se acusando, um apontado o outro como culpado, no final os policiais mandaram eles irem embora e cada foi para um lado", contou Aline.

Às 2h05, já com os suspeitos longe da cena do crime. A segunda viatura, que foi acionada pela testemunha por meio do 190, chega e para por alguns segundos na frente da loja, também avista o prejuízo e segue. "Depois os policiais chegaram a ligar para o denunciante, mas ele já estava com a filha no hospital", relatou a vítima.

Aline explicou, ainda, que depois de menos de duas horas, os suspeitos retornam. Às 3h17, eles conseguem quebrar a porta de vidro e entrar na loja pela primeira vez. Às 4h59, os bandidos retornam e continuam o furto no estabelecimento.

Confira a ação do bandido:

De "cara limpa", um deles entra no estabelecimento e, mesmo no escuro, consegue apalpar alguns objetos até encontrar uma televisão. Ele liga o aparelho para ter claridade no local e, em seguida, começa a retirar os itens das prateleiras.

Suspeito liga o aparelho de TV para ter claridade no local | Autor: Divulgação

"É revoltante saber que tudo poderia ser evitado. Agora me resta o prejuízo material e financeiro", lamentou a empresária.

A equipe de reportagem aguarda um posicionamento da PM-AM, assim que obtivemos resposta esse material será atualizado.

Denúncia

Quem reconhecer o criminoso do vídeo ou souber informação sobre a mercadoria pode entrar em contato pelo número da loja o 99256-2212 ou o Disk-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), pelo número 181.