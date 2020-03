Suspeito de assalto morre ao trocar tiros com a polícia em Manaus

Manaus - Após fugir de uma abordagem policial, Damião Alves da Silva, de 27 anos, morreu ao trocar tiros com a polícia durante a noite da última segunda (23), na Zona Leste de Manaus. O suspeito ainda chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu.

Durante o patrulhamento, uma equipe da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi informada que suspeitos armados estavam praticando assaltos na Zona Norte da capital. Com isso, os militares iniciaram as buscas.

Em determinado momento, o veículo de modelo Renout Sandero, na cor Bege, placa OAM-2A07, foi localizado. Os militares sinalizaram para o motorista parar o veículo. Entretanto, o condutor ignorou a ordem e seguiu até a rua Senador Fábio Lucena, situada no bairro Tancredo Neves, Zona Leste.

No local, três suspeitos saíram do veículo atirando contra os militares e conseguiram fugir. Já Damião foi baleado durante o tiroteio. Ele foi levado ao Hospital e Pronto-socorro (HPS) Platão Araújo, situado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e morreu minutos depois de dar entrada na unidade de saúde.

Dentro do veículo, a equipe policial encontrou uma espingarda calibre 12 e celulares, roubados pelos criminosos antes da abordagem. Segundo o registro do aplicativo da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Sinesp Cidadão), o carro não tem restrição de roubo.

O veículo e o material apreendido foram levados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O corpo de Damião foi removido para a sede Instituto Médico Legal (IML).