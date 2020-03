Homem é preso após roubar chocolates e preservativos de farmácia

Material recuperado | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve a identidade revelada pela polícia, foi preso após assaltar com apoio de um comparsa, uma farmácia localizada na avenida Max Teixeira, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira (24), por volta das 7h30.



Conforme os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a equipe foi acionada por funcionários do estabelecimento comercial informando sobre o delito e imediatamente foram iniciadas buscas pela área. Dois homens suspeitos foram avistados e um deles acabou fugindo por uma área de mata.

Com o rapaz que foi detido, a polícia encontrou uma arma branca e materiais oriundos do assalto, como preservativos, chocolates e produtos de higiene pessoal. Ao ser questionado sobre a origem dos objetos, o suspeito confessou a participação no crime.

O homem foi conduzido ao prédio do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.