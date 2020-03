Homem é preso por matar ex-cunhado no bairro Alvorada

O suspeito foi conduzido ao 20° DIP | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Lucas Marques Santos, de 28 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (24), por volta das 10h30, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo homicídio do ex-cunhado dele, Eduardo Pereira Silva, que tinha 27 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 1° de janeiro deste ano, por volta das 3h, na rua Doutor Gentil Bittencourt, terceira etapa do bairro Alvorada, zona oeste da capital.

Conforme o delegado Rafael Cordeiro, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do crime, Lucas efetuou dois disparos de arma de fogo que atingiram a cabeça da vítima. Segundo Cordeiro, já existia uma inimizade entre ambos desde o ano de 2016, quando Eduardo já havia sido agredido pelo infrator.

Após o crime, a vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Doutor João Lúcio Pereira Machado, na Zona Leste de Manaus, onde morreu no dia 6 daquele mesmo mês.

“Durante diligências, conseguimos localizar e prender o indivíduo, em uma casa situada na comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, Zona Oeste. A ordem judicial em nome dele foi expedida no dia 9 de janeiro deste ano, pelo juiz Jorge Hamilton Lins Barroso, do Plantão Criminal”, explicou o titular do 20° DIP.

Procedimentos

Conduzido ao prédio da unidade policial, Lucas foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será levado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), situada no Km 08 da rodovia federal BR-174, de onde será feita a audiência de custódia por videoconferência.

*Com informações da assessoria