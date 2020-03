Covid-19? Presa passa mal e causa histeria em delegacia de Manaus

Manaus - Uma confusão foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Cidade Nova, na tarde desta terça-feira (24), por conta da suspeita que uma presa fosse portadora do novo coronavírus. Ela passou mal, chegou a desmaiar no local e foi submetida a exames. O resultado descarta a existência do Covid-19 no quadro de saúde dela, mas o burburinho da suposta infecção ganhou as ruas da zona Norte.

Segundo a Polícia Civil do Amazonas, a jovem de 18 anos foi presa por envolvimento com roubos na capital e levada à delegacia. Ao chegar no local, ela começou a tossir e ter desmaios. Quem estava aguardando atendimento no 6º DIP ficou preocupado e saiu às pressas do local.

Do lado de fora não se falava de outra coisa: ela está com coronavírus? Será que alguém pegou dela?

De acordo com o delegado Jander Mafra, titular do 6° DIP, a jovem não apresentava sintomas do coronavírus (COVID-19). Segundo o delegado, a jovem foi encaminhada a uma unidade hospitalar e, após o atendimento, irá retornar para a unidade policial, para a realização dos procedimentos.

Medidas de segurança

Os policiais e demais servidores públicos que atuam nas delegacia do Amazonas receberam máscaras e luvas. A medida visa a redução dos riscos de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), com intuito de proteger tanto os servidores da instituição como a população, que é encaminhada para a unidade policial em casos que demandem urgência nos registros de Boletins de Ocorrência (BOs).

Até a manhã desta terça, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recebeu 611 denúncias sobre o descumprimento do decreto do governador Wilson Lima de suspensão do funcionamento de bares, igrejas e outros, por 15 dias. O Governo do Amazonas tem intensificado as medidas preventivas para o enfrentamento ao novo coronavírus.