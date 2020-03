Criminosos ‘tocam o terror’ após invadirem casa na Cidade Nova

Os suspeitos foram presos e o material foi recuperado | Foto: Divulgação

Manaus – Um casal, de 53 e 71 anos respectivamente, passou por momentos de terror na madrugada desta terça-feira (24), por volta das 3h30. A casa onde moram, no conjunto Cidadão 1, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, foi invadida e roubada por cinco pessoas. O casal foi feito refém e ficou literalmente nas mãos dos bandidos.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos entraram na casa das vítimas e sob ameaças subtraíram três televisores; um micro-ondas; um ventilador; um violão; uma botija de gás; um aparelho celular e objetos e documentos pessoais do casal, além de um veículo da montadora Honda, modelo Civic Flex. Após o crime, os bandidos abandonaram as vítimas no local.



Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e conseguiram localizar o bando. Todos os objetos foram recuperados. Segundo a polícia, os suspeitos estavam na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova.

Ana Beatriz de Oliveira Pinto, João Victor Sampaio da Silva, Josenildo dos Santos Rodrigues e Vitória Stephane Costa Roque foram presos pelo crime. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.



Procedimentos

Os quatro jovens foram conduzidos ao prédio do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados em flagrante por roubo e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), de onde será feita a audiência de custódia por videoconferência.

Já o adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de roubo. Ele foi conduzido para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde serão adotadas as medidas cabíveis.