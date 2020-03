Casal é preso com 6kg de maconha ao tentar embarcar para Manaus

Droga apreendida | Foto: Divulgação

Manaus - Um casal, que não teve o nome revelado, foi preso com seis quilos de maconha do tipo skunk nesta terça-feira (24), durante uma ação deflagrada pela Polícia Militar do Amazonas no porto do município de Tonantins (distante 865 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme a polícia, o casal apresentou nervosismo no momento em que entrava em um barco. O destino deles era Manaus. A equipe estranhou a excessiva preocupação em embarcar a mala e resolveu revistar o objeto.

Com a dupla, os policiais apreenderam os materiais entorpecentes e eles receberam voz de prisão em flagrante. Os suspeitos foram apresentados na 54ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde ficarão à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico de drogas.