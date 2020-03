Dupla é presa com drogas e arma de fogo no bairro Santa Etelvina

Policiais militares da Força Tática detiveram, na noite desta terça-feira (24), dois homens suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no bairro Santa Etelvina, zona norte da capital.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, por volta das 18h30, receberam denúncia via linha direta informando que havia um indivíduo comercializando entorpecentes em frente a uma residência na rua Alfredo Reis.

Imediatamente a equipe fez o deslocamento e, ao chegar à referida rua, os policiais visualizaram um indivíduo com as características informadas na denúncia. Ao perceber a chegada da polícia, o suspeito tentou fugir para dentro de uma vila.

Após acompanhamento e abordagem, durante revista pessoal, os policiais encontraram com ele algumas porções de supostamente cocaína.

Ao ser indagado, o suspeito informou que no local havia mais porções de drogas e uma arma de fogo escondidas. Após as buscas, os policiais encontraram o material que estava escondido em um dos cômodos. O suspeito disse também que o fornecedor dele residia em uma invasão localizada no bairro Santa Etelvina e levou os policiais até o local.

Na chegada, os policiais logo visualizaram alguns suspeitos que, ao perceberem a chegada da polícia, empreenderam fuga, sendo um deles detido. Durante revista pessoal, dentro de uma mochila que o suspeito carregava, os policiais apreenderam dois tabletes de supostamente skunk.

Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, numeração 188735; três munições calibre 38, intactas; um simulacro de arma de fogo; dois tabletes de supostamente skunk; seis porções médias de supostamente cocaína; quatro porções médias de supostamente skunk; uma porção média de supostamente pedra de oxi; 60 trouxinhas de supostamente cocaína; 110 trouxinhas de supostamente oxi; 124 trouxinhas de supostamente skunk; um aparelho celular Samsung; um tablet Samsung; uma tornozeleira eletrônica rompida; e a quantia de R$ 98,00 em espécie.

Diante dos fatos, foi dada foz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais. Na delegacia, foi constatado que os dois homens já possuíam passagem pela polícia.

*Com informações da assessoria