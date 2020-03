Assaltantes de carro são presos com arma de fogo em Manaus

Manaus - Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam, na noite desta terça-feira (24), dois homens suspeitos de roubo e porte ilegal de arma de fogo no bairro Francisca Mendes, zona norte da capital. Com eles os policiais apreenderam um revólver calibre 38, com numeração suprimida e um veículo modelo Celta de placas NOP-02**, que tinha sido tomado de assalto minutos antes.

Segundo informações dos policiais que atenderam à ocorrência, por volta das 20h30, durante patrulhamento na área, a equipe foi acionada, na avenida Camapuã, por dois homens que informaram ter sido assaltados e que os suspeitos tinham levado seu veículo, fugindo em rumo ignorado.

Imediatamente a guarnição iniciou as buscas, juntamente com as vítimas e, ainda no mesmo bairro, localizaram o veículo. Foi realizada abordagem e, durante revista pessoal nos dois ocupantes e no interior do veículo, os policiais encontraram a arma de fogo apreendida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos, que foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

*Com informações da assessoria