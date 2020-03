Quadrilha é presa com drogas, arma e dinheiro em Tabatinga

| Foto: Divulgação

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) e do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na tarde desta terça-feira (24), prenderam cinco homens e apreenderam um adolescente, suspeitos de envolvimento em roubo, tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

Com eles, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 de fabricação russa, oito munições calibre 380, intactas, quatro aparelhos celulares, aproximadamente 1 quilo supostamente de maconha e a quantia de R$ 414,00 em espécie.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que, por volta das 15h30, durante patrulhamento ostensivo na cidade foram informados via rede de rádio sobre um roubo ocorrido na rua Amazonino Mendes, bairro Vila Verde, em via pública, no qual um dos suspeitos envolvidos estaria a pé, trajando uma camisa preta e portando uma arma de fogo.

Imediatamente a guarnição fez o deslocamento e, no local, os policiais logo visualizaram um homem com as mesmas características da denúncia. Durante abordagem e revista pessoal, os policiais encontraram o celular da vítima. Indagado, o suspeito disse onde estavam escondidos os seus comparsas. Em ato contínuo, com o apoio do Canil do 8º BPM, foi realizada uma operação rápida e a equipe logo obteve sucesso, localizando os outros cinco suspeitos, sendo um deles menor de idade. Com eles, os policiais encontraram o restante do material apreendido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos adultos e voz de apreensão ao adolescente, sendo todos conduzidos à Delegacia de Polícia de Tabatinga para os procedimentos legais.