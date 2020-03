Dupla é presa após roubar carro de motorista de aplicativo em Manaus

Manaus- Dois homens não identificados foram presos após terem assaltado e levado um carro de um motorista de aplicativo. O assalto aconteceu no Conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. Os suspeitos foram presos por policiais militares da 13° Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom).

A vítima acionou uma viatura da Polícia Militar, que passava pelo local. Segundo a polícia, houve perseguição e a dupla foi presa no Núcleo 9 da Cidade Nova. Com os assaltantes foram encontrados uma arma calibre 38 e o veículo com os pertences da vítima.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia