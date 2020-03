Flagrado por câmeras, homem é preso após assaltos no bairro São José

Manaus - Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso nesta quarta-feira (25), no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão temporária por roubo. Ele é suspeito de cometer vários arrastões naquela zona de Manaus.

O delegado Torquato Mozer, titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), explicou que as investigações em torno do preso e dos comparsas dele partiram de várias delegacias daquela área devido ao alto índice de roubos cometido por eles.

"Trocamos informações com outras delegacias e conseguimos decifrar a autoria desses crimes. Saímos com a equipe do 14° DIP para cumprir mandados e ele era um dos alvos. O que nos surpreendeu é que por ser tantos assaltos, ele nem soube falar sobre o crime que constava no mandado", disse o delegado.

Mozer explicou que o rapaz agia em conjunto com dois comparsas. Um pilotava a motocicleta em que ele era o garupa e o outro fazia a segurança em outra motocicleta. Esse que dava cobertura já está preso e o piloto está sendo procurado pela polícia.

Após a prisão, o suspeito foi levado ao 30° DIP e deverá passar por audiência de custódia via videoconferência.