Adolescentes são apreendidos após roubar drogaria na Zona Leste

Manaus - Dois adolescentes, sendo um de 15 e um de 16 anos, foram apreendidos na tarde de terça-feira (24), por volta das 16h30, após assaltarem uma drogaria na Alameda Cosme Ferreira, na Zona Leste de Manaus. Eles entraram no local com armas de fogo e fizeram funcionários reféns para subtrair a renda e os pertences das vítimas.

Os policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam denúncias anônimas que um dos adolescentes havia passado correndo pela rua Guanabara, na comunidade Novo Reino, naquela mesma zona.

O adolescente de 15 anos foi localizado e com ele apreendido uma arma de fogo falsa e um aparelho celular roubado. Logo em seguida, a policia recebeu a informação que o adolescente de 16 anos havia sido contido por populares em posse de uma arma branca e estava sendo agredido fisicamente.

O menor foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar. Depois do atendimento médico, a dupla foi apresentada no prédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotadas as medidas cabíveis.