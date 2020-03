Preso 3º autor de agressões a estudante na Banda do Vieiralves

Caio é um dos agressores do estudante de medicina e estava foragido | Foto: Divulgação





Manaus - Caio Nogueira Ribeiro foi preso nesta quarta-feira (25), por volta das 15h30, no Conjunto Hileia, na Zona Centro-Sul de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tentativa de homicídio e importunação sexual. Ele é apontado como integrante do quarteto que agrediu fisicamente, no último dia 23 de fevereiro, o estudante de medicina Odilon Pereira, de 20 anos. A agressão aconteceu durante a banda do Vieiralves.

Segundo as testemunhas, o evento acontecia no estacionamento de uma universidade privada, na rua Professor Nilton Lins, bairro Flores, naquela mesma zona, quando um dos integrantes do quarteto passou a mão na prima de Odilon, que decidiu proteger a jovem e acabou sendo agredido violentamente.

O delegado Rafael Allemand, titular da 5ª Seccional Centro-Sul e responsável pela ação, informou que, no momento da prisão, Caio ainda tentou fugir e colidiu o veículo que dirigia com uma sarjeta.

Após ser contido pelos policiais civis, ele foi apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele deverá passar por audiência de custódia via videoconferência.

Entenda o Caso



Odilon Pereira explicou na época do delito que o espancamento aconteceu após a prima dele ter sido assediada por Caio, Pedro Henrique, Bruno Luan Vasquez, 22, e Aldair Lucas Gonçalves dos Santos, que é considerado foragido da Justiça.

Bruno Luan Vasquez foi o primeiro a ser preso , no dia 7 de março, na casa onde morava, no bairro Planalto. Já Pedro Henrique Damasceno Santos, de 26 anos, foi preso no último dia 18, na casa de familiares no conjunto Beija-Flor, na Zona Centro-Sul, também em cumprimento a mandado de prisão preventiva. As ordens judiciais em nome deles foram expedidas no dia 6 de março desse ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da Central de Inquéritos Policiais.

