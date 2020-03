Travesti suspeita de furto é agredida e tem cabelos cortados em Manaus

Nos vídeos, é possível ainda observar que muitos moradores do bairro presenciam o "tribunal do crime" | Foto: Divulgação

Manaus - Suspeita de cometer roubos e furtos em residência no bairro Praça 14, na Zona Sul de Manaus, uma travesti, ainda não identificada, foi brutalmente espancada na madrugada desta terça-feira (24). Revoltada, uma "suposta vítima dos furtos" ainda cortou o cabelo da suspeita que foi amarrada em um poste. O ato dos agressores foi registrado em vídeos, que foram divulgados nas redes sociais.

Um vídeo de câmera de segurança mostra a travesti entrando em uma casa, portando uma bolsinha com dinheiro. Por meio dessa imagem é os moradores disseram que "conseguiram identificar e localizar a pessoa que responsável pelo furto".

Durante a agressão, os moradores gravaram vídeos. As pessoas que aparecem nas imagens jogam a travesti no chão e depois a agredem com vários chutes. Em outra gravação, a suspeita aparece amarrada em um poste de energia elétrica. Imobilizada, ela começa a receber pauladas nas costas, nas pernas e na cabeça e chega a desmaiar.

Nos vídeos, é possível ainda observar que muitos moradores do bairro presenciam o "tribunal do crime". Um dos homens que faz a gravação se intitula como membro da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Em meio aos xingamentos, o agressor questiona a suspeita sobre a existência de um comparsa e desfere golpes nela.

"É para aprender. Ladrão se trata assim na 14. Ainda vai roubar?", fala o agressor.

Em outro registro aparece uma mulher, que se diz vítima da travesti. Com uma tesoura, ela corta o cabelo da suspeita. A atitude seria uma forma de disciplina, segundo ela comenta: "Vou cortar teu cabelo porque você pegou meu dinheiro, que eu trabalhei suado para ganhar", diz a mulher, que aparenta ter 40 a 50 anos e não foi identificada.

Polícia passa e vai embora

No mesmo vídeo, os agressores filmam uma viatura da Polícia Militar passando na via. O local exato do fato não foi informado à reportagem, mas um dos populares que aparece nas imagens, faz referência à Praça 14. Ainda amarrada no poste, a suspeita pede por socorro, mas a viatura não parou no local.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e Militar para buscar informações se alguma equipe teria atendido ou registrado a ocorrência. Em resposta, a PC-AM informou que não foi registrado nenhum de Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso, conforme consulta feita no Sistema Integrado de Segurança Pública do Amazonas (Sisp-Am).

Veja os vídeos do furto e agressões: (AS IMAGENS SÃO FORTES)

As agressões foram filmadas pelos próprios agressores | Autor: Divulgação