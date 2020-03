Assaltante usa tesoura para roubar clientes de lanchonete em Manaus

Um dos suspeitos utilizava uma tesoura para ameaçar as vítimas | Foto: Divulgação

Manaus - Clientes de uma lanchonete localizada na rua Flor de Munguba, no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus, foram vítimas de assalto na noite da última terça-feira (24). O que chama a atenção no caso é que um dos suspeitos usou uma tesoura para realizar o crime.

Conforme a polícia, dois criminosos invadiram o estabelecimento por volta das 22h e anunciaram o assalto. Um dos suspeitos utilizava a tesoura para ameaçar as vítimas e o outro, em posse de uma arma de fogo, recolhia os pertences dos clientes.

No total, seis pessoas tiveram seus celulares roubados. Os criminosos também levaram a renda da lanchonete, no valor de R$ 600. A dupla fugiu a pé do local e ainda não foi identificada.

A 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, mas não conseguiu localizar nenhum dos suspeitos. As vítimas foram orientadas pelos policiais militares a registrarem o caso na delegacia da área.