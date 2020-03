Criminosos invadem condomínio na Ponta Negra e fazem morador refém

Os criminosos conseguiram pular o muro do residencial com objetivo de roubar os imóveis | Foto: Divulgação

Manaus - Momentos de pânico foram registrados, na noite desta quarta-feira (24), em condomínio de classe média alta, localizado na avenida Carlota Bomfim, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Conforme policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, por volta das 19h30, três criminosos pularam o muro do residencial, invadiram uma das casas e fizeram um morador refém. Porém, a ação do trio não foi bem-sucedida, pois a mulher da vítima percebeu a presença dos suspeitos e chamou a polícia.

Equipes da 19ª Cicom atenderam a ocorrência | Foto: Divulgação

"A mulher correu e se trancou em um dos quartos do imóvel. Com o auxilio do celular, ela ligou para o 190 e também avisou outros moradores do condomínio, por meio de mensagens em grupos de WhatsApp. Rapidamente, houve uma aglomeração de pessoas no residencial, principalmente de policiais que moram no local e os suspeitos fugiram", informou o tenente Cesar.

Eles pularam o muro do condomínio e conseguiram escapar por uma área de mata. Nada da casa foi levado.

A equipe da 19ª Cicom fez buscas, mas não encontrou nenhum dos criminosos. As vítimas foram orientadas a registrar Boletim de Ocorrência na delegacia da região.