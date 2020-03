Homem invade condomínio e é morto em apartamento

O fato aconteceu por volta das 22h30 de quarta-feira (25) | Foto: Divulgação

Uma família viveu momentos de pânico e horror dentro de um apartamento localizado na Rua Madeira de Freitas, na Praia do Canto, em Vitória, na noite de quarta-feira (25). Por volta das 22h30, após ser impedido pelo porteiro de invadir o prédio, um homem, que andava alterado pelas ruas do bairro, deixou na calçada uma camisa e um boné e escalou o muro de um prédio vizinho para ter acesso ao condomínio de apartamentos.

Ao entrar na área do condomínio, o homem escalou o prédio e teve acesso à varanda do primeiro andar. No apartamento estava o morador, a esposa e as filhas, que foram alertados, aos gritos de vizinhos, que o invasor ameaçava entrar no imóvel.

Os moradores, então, tentaram impedir a entrada do invasor no apartamento. O homem tentou escapar indo em direção à varanda do segundo andar, mas foi segurado pelas pernas, momento em que desceu e entrou na varanda do primeiro andar após lutar com a família. Segundo a polícia, após a luta corporal, o invasor foi morto com um golpe de faca no peito. Peritos e também policiais da DHPP estiveram no prédio e recolheram algumas imagens que mostram o momento que o homem invadiu o condomínio.

No muro do prédio vizinho ficaram as marcas de sangue do suspeito. Por causa disso, a polícia acredita que ele estava ferido antes de entrar no prédio. Por volta da meia-noite, o corpo do homem, ainda sem identificação, foi tirado do apartamento e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Já o morador foi levado para a delegacia para prestar depoimento.

*Com informações do site A Gazeta