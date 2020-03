Homem é preso por furtar cabos de energia no AM

Suspeito de cometer furto | Foto: Divulgação

Borba – Luiz Vanderlan, de 28 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (28), por volta das 15h30 após furtar fios elétricos da concessionária de energia do município de Borba (distante 151 quilômetros em linha reta de Manaus).

Segundo servidores públicos do município informaram que denúncias anônimas foram repassadas delatando que o homem estaria furtando cabos elétricos na estrada do aeroporto da cidade, no bairro São Cristóvão.

Durante a ação de policiais, ele foi flagrado com os fios ainda em mãos e tentou fugir, mas acabou sendo detido.

Procedimentos

Luiz foi levado ao prédio da 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.