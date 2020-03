Homem é preso em Tabatinga após apontar arma para moradores

Material apreendido | Foto: Divulgação

Tabatinga - Um homem, que não teve o nome revelado pela polícia, foi preso, na tarde de quarta-feira (25), após apontar uma arma de fogo em via pública no bairro São Francisco, em Tabatinga (município distante 1.108 quilômetros em linha reta de Manaus). Com ele, a polícia apreendeu uma espingarda com numeração suprimida e um cartucho.

Segundo a equipe do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados para averiguar uma suposta ameaça e posse de arma de fogo em via pública. No lugar do fato, conforme a polícia, populares confirmaram a ação do homem - que estava visivelmente embriagado.

O suspeito foi abordado na casa onde morava e, no local, a polícia avistou uma espingarda calibre 16 com numeração suprimida e um cartucho do mesmo calibre intacto. Após muita conversa com policiais militares, o homem largou a arma no chão e se rendeu.

Ele foi apresentado da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga, juntamente com o material apreendido.