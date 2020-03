Grupo que invadiu condomínio de luxo na Ponta Negra é preso

Manaus - Logo após invadirem um condomínio de luxo na Ponta Negra , na noite de quarta-feira (25), os bandidos foram perseguidos e presos pela Polícia Civil do Amazonas durante ação policial. Ebenael Pinheiro Sousa, 50; Fabrício da Silva Sales, 26; Victor Hugo dos Santos Sousa, 20, e Williamar Fonseca de Oliveira, 28, foram presos em flagrante pela tentativa de roubo.

A ação, coordenada pela delegada-geral, Emília Ferraz, e pelo delegado Adriano Felix, titular do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foi deflagrada por policiais civis lotados na 4ª Seccional Oeste, 5º, 8º e 20º DIPs, com apoio operacional de integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

As prisões iniciaram na noite de quarta (25), por volta das 22h, com a interceptação de Victor Hugo, na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra. O restante do bando foi preso na manhã desta quinta-feira (26), por volta das 9h40, na avenida Coronel Teixeira, também no bairro Ponta Negra.

Durante a ação, com o grupo foram apreendidas duas armas de fogo e dez munições intactas.

Crime

Na ocasião do delito, os infratores pularam o mudo do condomínio e invadiram uma das residências. Uma das moradoras da casa, ao perceber a ação criminosa, conseguiu se esconder em um dos cômodos do imóvel e acionar a polícia e informar moradores do condomínio, por meio de um grupo de aplicativo de mensagens.

Ao perceberem a aglomeração no lugar, os infratores conseguiram empreender fuga.

Procedimentos

Os indivíduos foram autuados em flagrante por tentativa de roubo qualificado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão encaminhados para audiência de custódia, que será realizada por meio de videoconferência.

*Com informações da assessoria