Jovem é preso com arma e drogas no Grande Vitória

Rosinaldo informou que usava a arma para própria segurança | Foto: Suyanne Lima





Manaus - Rosinaldo Rodrigues Fonseca, de 19 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 15h, durante uma ação policial no beco Mossoró, no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. Com ele, a polícia apreendeu arma de fogo, drogas e uma balança de precisão.

O tenente Jean Lucas da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que as equipes estavam realizando patrulhamento de rotina quando avistaram dois homens suspeitos. Eles tentaram empreender fuga, mas Rosinaldo acabou sendo capturado. Durante abordagem de rotina foi encontrado um revólver calibre 38, trouxinhas de maconha e cocaína, além de balança de precisão.

Ao ser questionado pela polícia sobre o motivo de estar armado, Rosinaldo informou que é para fazer a própria segurança dele. Ele negou que pertença a alguma facção criminosa e disse que no mundo do crime, ele trabalha por conta própria.

Procedimentos

Rosinaldo recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele passará por audiência de custódia via videoconferência.