Vídeo: Mulher assalta mercadinho e acaba presa no Jorge Teixeira

Mona de Carvalho Abrahim Almeida | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Mona de Carvalho Abrahim Almeida, de 21 anos, foi presa na tarde nesta quinta-feira (26), por volta das 16h, na casa onde morava na rua Três do bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva por roubo majorado. Ela foi flagrada por câmeras de segurança assaltando um mercadinho no bairro Tancredo Neves, na mesma zona da cidade.

De acordo com o delegado Christiano Castilho, titular do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime aconteceu no dia 7 de janeiro deste ano, quando Mona e dois comparsas roubaram um carro modelo Ford Crossfox e resolveram assaltar o mercadinho por volta das 16h na rua Citrino.

"Durante o crime, Mona ajudou o comparsa, que nós já conseguimos prender, a efetuar o assalto. Ele intimidou as vítimas com arma de fogo enquanto ela ajudava a recolher os pertences. O outro comparsa da dupla nós ainda estamos procurando. Sabemos que ele é conhecido como 'Neguinho'. Após o crime representei a ordem judicial em nome dela e hoje efetuamos a prisão", explicou o delegado.

Castilho destacou que devido a pandemia do Coronavírus, os policiais civis imaginaram que ela poderia ter retornado para casa onde mora e por isso foram até o local novamente. A mãe de Mona ainda tentou despistar os policiais civis para que a filha fugisse pelo quintal, mas ela acabou sendo presa.

Indiciamento

Mona foi indiciada por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ela será levada ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irá ficar à disposição da Justiça.

Veja o vídeo da ação de Mona e dos comparsas no mercadinho:

Assalto no Tancredo Neves | Autor: Divulgação

Acompanhe a reportagem do momento da prisão: