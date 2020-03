Motorista de App é sequestrado e abandonado em porta-malas em Manaus

Equipes da 17ª Cicom atenderam a ocorrência | Foto: Reprodução

Manaus - Um motorista de aplicativos,de 33 anos, sofreu um sequestro relâmpago, na madrugada desta quinta-feira (26), enquanto trabalhava na capital amazonense. A vítima foi surpreendida por criminosos armados na rua Zumar, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Conforme a polícia, por volta de meia-noite e meia, o trabalhador foi rendido e colocado no porta-malas do carro. No entanto, antes da abordagem a vítima conseguiu acionar o dispositivo de segurança do veículo.

Os suspeitos passaram a percorrer várias vias da cidade cometendo roubos, quando o carro passou a ser rastreado. Policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) localizaram o carro trafegando na rua Henoque Reis, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste da capital.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os criminosos abandonaram o carro e fugiram por uma uma área de mata daquela localidade.

A vítima foi resgata do porta-malas e orientado pelos policiais militares a registrar Boletim de Ocorrência (BO) no Distrito Integrado de Polícia (DIP) do bairro.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.