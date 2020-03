Vítima finge que estojo de óculos é arma e captura ladrão em Manaus

Suspeito foi capturado e agredido pela população | Foto: Divulgação

Manaus - Um suspeito de assalto, possivelmente menor de idade, foi capturado e agredido pela população após roubar o celular de um motorista, de 45 anos, na noite desta quinta-feira (26). O caso ocorreu na rua B, conjunto Castanheiras, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

A vítima relatou ao portal EM TEMPO que estava na rua 01 do conjunto, quando foi surpreendida pelo suspeito.

"Eu estava na rua e meu cunhado no carro. Esse garoto passou e me viu mexendo no celular. Em seguida, ele retornou e colocou a faca no meu rosto e depois pediu o celular. Ele estava acompanho de outros dois moleques", explicou o motorista.

Logo após a abordagem, a vítima entrou no carro do cunhado e perseguiu os suspeitos, que tentaram fugir correndo.

"Fomos acompanhando e quando nos aproximamos, eu peguei a capa dos meus óculos e fingi que era uma arma. Falei que iria atirar e o suspeito se jogou no chão e soltou o celular. Os comparsas conseguiram escapar", disse a vítima.

A vítima contou com a ajuda do moradores da área para conter o rapaz. Revoltados, alguns populares passaram a agredi-lo. O garoto é conhecido por praticar outros roubos e furtos no bairro.

Minutos depois, um segundo suspeito também foi capturado. A dupla foi detida pela 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e levada para um hospital da Zona Leste. Posteriormente, os suspeitos serão levados para uma unidade policial da cidade.