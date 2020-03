Dupla é capturada após assaltar passageiros de ônibus na Zona Leste

Manaus - Moisés da Silva Botelho, de 26 anos, e um adolescente de 17 anos foram capturados pela Polícia Militar após cometerem um assalto a dois passageiros da linha 652. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (26), por volta das 20h30, na avenida Autaz Mirim, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

O cabo Lívio Nascimento da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que a dupla entrou no ônibus, sentido bairro-centro, e abordou dois jovens. Eles fingiram estar armados e roubaram os aparelhos celulares deles.

“Eles desceram em uma parada de ônibus próximo à feira do conjunto Mutirão. As vítimas continuaram no ônibus e, ao avistarem a viatura, fomos acionados e realizamos buscas. Conseguimos localizá-los e prendemos os dois suspeitos. Eles já tinham trocado os celulares por drogas e não conseguimos recuperar o material”, explicou o cabo.

A dupla foi conduzida ao prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O adolescente foi levado ao prédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).