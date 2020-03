Suspeitos de homicídio e tráfico de drogas são presos no Viver Melhor

Todos os suspeitos foram encaminhados ao 6º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Sete adultos, sendo cinco homens e duas mulheres, foram presos e duas adolescentes de 16 e 17 anos, foram apreendidas na tarde desta quinta-feira (26), na rua Arapolis, conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina (Zona Norte).

O grupo foi capturado por equipes da Força Tática que receberam uma denúncia que os envolvidos no assassinato de Rafael Farias de Souza, de 23 anos , ocorrido no último domingo (22), no Viver Melhor, estariam comercializando drogas no residencial.

No momento que a equipe policial chegou ao local, um dos suspeitos tentou fugir, mas logo foi capturado. Durante a revista, foram encontradas várias porções de entorpecentes com o homem. Ele foi questionado sobre o material ilícito e informou que em um apartamento do bloco 203 estariam escondidas mais drogas.

No apartamento, os policiais da Força Tática encontraram os outros oito envolvidos. Além de porções de oxi, cocaína, três munições calibre 12 e cinco celulares.

Todos os suspeitos foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde permanecem à disposição da Justiça.

A morte

Rafael Farias era monitorado por tornozeleira eletrônica e foi executado a tiros em um dos blocos do Viver Melhor . Testemunhas acreditam que a vítima poderia estar recebendo ameaças de morte, após sair do presídio e ganhar liberdade condicional.

Ainda conforme testemunhas, Rafael falava ao telefone quando foi surpreendido por, pelo menos, dois homens, que estavam com armas de calibre longo.