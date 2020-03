Crimes bárbaros contra mulheres marcaram o início de 2020 no AM

Manaus - No Brasil, a cada duas horas uma mulher é assassinada e, apesar de haver leis que amparem as vítimas, em muitos casos o assassino não é identificado ou punido, resultando no país que mais mata mulheres no mundo. Nos primeiros meses de 2020, 132 homicídios brutais foram registradas na capital Amazonense e 60% dos crimes foram contra mulheres entre 20 e 60 anos. Um dos fatores que chama atenção são as formas com que as vítimas são mortas e como os corpos são descartados.

Relembre os casos

Um dos casos mais recentes de assassinatos brutais que chocou o estado foi o de Aline Beatriz Correa Esmeraldo, 22, que foi encontrada esquartejada dentro de uma máquina de lavar em Autazes, ainda no mês de março. Segundo a população do local Aline teria participado de um assalto e obtinha dívidas com os traficantes da região.



O corpo foi encontrado por policiais militares após uma denúncia anônima que relatava um forte odor nas proximidades. O cadáver de Aline estava enrolado em uma rede azul, dentro de uma máquina de lavar, em uma área de mata. Segundo os moradores, os criminosos não teriam gostado da atitude e executaram a jovem. A polícia ainda investiga os autores e outras possibilidades para a motivação do crime.

Corpo abandonado

Outra vítima de crimes bárbaros na capital amazonense foi a engenheira Andréia Defaveri Vasconcelos, de 46 anos, que foi encontrada morta um dia após seu desaparecimento, dentro de um veículo modelo Honda Civic, de cor prata e placas JXS-6773, deixado no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. O corpo da engenheira estava com “cordão” enrolado no pescoço. As investigações iniciais apontavam suicídio ou morte natural, mas após a perícia as informações foram descartadas após análise do corpo.



Sem motivo

Maior parte dos crimes são contra mulheres entre 20 e 60 anos | Foto: Reprodução

Outro caso de assassinato com motivação desconhecida foi de uma mulher de aproximadamente 25 anos, encontrada em uma caixa d’ água de um prédio residencial, na Rua Cacau Pirêra, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus e da vítima Sabrina da Silva Ferreira,25, assassinada com seis tiros após uma briga em um bar, em fevereiro deste ano. A vítima foi perseguida por um carro, de modelo e placa não identificados, até o bairro Compensa. Quando Sabrina saiu do carro foi baleada e morreu logo após ser levada ao hospital 20 de agosto. De acordo com o levantamento feito pelo núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo, os casos de feminicídio no Amazonas subiram 200% entre os anos de 2018 e 2019. As autoridades apontam como principal problema o medo de denunciar o agressor que muitas vezes são os companheiros, mas os dados revelam que as vítimas são mortas por qualquer natureza.



Segundo o sociólogo e professor Antônio Fonseca, os assassinos olham as vítimas como indivíduos frágeis. “Nossa sociedade é violenta e infelizmente ainda é muito machista, em que esses homens acreditam que têm poder sobre as mulheres, sejam elas companheiras ou não, para eles as vítimas não têm valor algum, são vistas somente como objetos sexuais. Além disso, os autores sabem que as leis brasileiras não são punitivas. Eles entendem que a punição por esses crimes não será longa”, explicou o sociólogo.

Segundo o profissional outras questões que resultam no descarte desumano das vítimas é a falta de respeito e empatia que ocorre antes das vítimas serem mortas.

“Apesar de as mulheres estarem cada vez mais empoderadas e independentes, elas não são levadas a sério, dificilmente você vê homens sendo desovados dessa maneira, isso acontece pela falta de respeito que os criminosos têm com as mulheres durante a convivência no dia a dia. Além de serem criminosos que agem a sangue frio, naturalmente não possuem piedade de ninguém e esse sentimento reduz quando se trata de mulheres”, ressaltou o profissional.

Para Laide Barros, coordenadora Estadual da União Brasileira de Mulheres do Amazonas (UBM/AM), ainda há uma longa caminhada para que o Brasil se torne seguro para as mulheres e muito trabalho a ser realizado.

“É preciso de políticas públicas, equipamentos sociais, campanhas de conscientização, é preciso trabalhar a educação de crianças e jovens a igualdade de gênero. Toda a sociedade precisa se unir no combate à violência contra a mulher, porque quando uma mulher sofre violência, sofrem os filhos, a família, os amigos”, ressaltou.

Segundo Laide, a UBM/AM trabalha na realização de panfletagens, palestras, rodas de conversas, seminários e debates nas comunidades, escolas, universidades, com o objetivo de cobrar das autoridades punição aos estupradores e assassinos, para que as punições possam servir de exemplo aos demais.