Adolescente é apreendida no aeroporto de Manaus com maconha

A adolescente estava viajando para o Rio de Janeiro | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Uma adolescente de 17 anos foi apreendida a noite de quarta-feira (25), no Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, Zona Oeste, com três tabletes de maconha escondidos em uma mala. A adolescente estava embarcando para a cidade do Rio de Janeiro (RJ).



Conforme o delegado do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rafael Costa e Silva, as investigações em torno do caso tiveram início após a equipe receber informações, por meio de ligações anônimas, relatando que uma jovem com as características da adolescente, iria viajar para o Rio de Janeiro levando drogas. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram a adolescente e realizaram a abordagem.

”Após tomarmos conhecimento sobre esse caso, iniciamos diligências para averiguar a verídica da denúncia. Nós nos deslocamos até o Aeroporto de Manaus, momento em que conseguimos identificar e realizar a abordagem à adolescente. Durante revista na mala dela, encontramos três tabletes de maconha”, explicou o titular do 20º DIP.

A adolescente foi conduzida para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

*Com informações da assessoria