Envolvido em morte de indígena da etnia Tuyuca é preso no Coroado

Richarlison Vilhena de Carvalho | Foto: Divulgação

Manaus - Richarlison Vilhena de Carvalho, de 25 anos, foi preso, na manhã desta sexta-feira (27), por volta das 10h, em um rip-rap atrás da feira do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Ele é apontado como um dos autores das agressões físicas que resultaram na morte do indígena Humberto Peixoto Lemos , da etnia Tuyuca.

A vítima, que tinha 40 anos, foi agredida fisicamente por três homens no bairro Coroado em dezembro de 2019 e morreu dias depois no hospital.

Segundo o delegado Antônio Rondon, titular do 11°Distrito Integrado de Polícia (DIP), o crime aconteceu no dia 2 de dezembro, quando Alex Junio Melo Pereira , o "Gago", Richarlison e um adolescente, todos já capturados pela polícia, foram tirar satisfações com o indígena sobre o som alto em uma festa.

O delegado disse que a vítima se opôs às regras impostas pelos suspeitos, que atuavam no tráfico de drogas na área, e por isso foi morta. Havia em nome de Richarlison um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido com apoio de uma equipe do 30° DIP.

Após a prisão, Richarlison passará por audiência de custódia via videoconferência.

Perfil da vítima

O indígena Humberto Peixoto | Foto: Divulgação

Humberto Peixoto trabalhava na Cáritas Arquidiocesana como assessor das Mulheres Indígenas do Alto Rio Negro (AMARN). Ele integrava a Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno (COPIME) e representava os povos indígenas como conselheiro suplente no Conselho Municipal de Manaus – CMS/MAO, pela Copime. O defensor das causas indígenas deixou esposa e uma filha de 5 anos.