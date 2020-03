Amarrado em pedra, corpo é encontrado na Cachoeira Alta

Manaus - Com as mãos amarradas em uma pedra, o corpo de um homem, com idade aproximada entre 25 a 35 anos, foi encontrado flutuando na Cachoeira Alta, situada na estrada do Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A polícia acredita que a vítima tenha sido jogada de cima da cachoeira e acabou morrendo com o impacto na queda.

O corpo foi encontrado por moradores da região, na manhã desta sexta-feira (27). Eles acionaram a polícia pelo "181", do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Uma equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi ao local atender a ocorrência.

Devido o ser local ser de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMA) foi acionado para resgatar o cadáver da água.

Conforme o delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem morreu com o impacto da queda.

O local é difícil acesso | Foto: Kennedson Paz

"O crime ocorreu pela madrugada, nas últimas 10 horas. A vítima apresentava lesões pelo corpo e um ferimento na cabeça. Possivelmente, ele foi jogado de cima da cachoeira amarrado em uma pedra, o que dificultou o corpo ser arrastado pelas águas. Também não encontramos nenhum outro ferimento de arma de fogo ou arma branca", explicou a autoridade.

Ainda conforme o delegado, o próximo passo das investigações será mapear a área, verificar câmeras de segurança e tentar identificar a vítima. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).