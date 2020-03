Homem é preso com duas armas de fogo no bairro Japiim

Manaus – Um homem de 28 anos foi preso por policiais da Rocam, na noite de quinta-feira (27), no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, com duas armas de fogo e munições.

De acordo com a polícia, a ação iniciou após denúncias anônimas relatando que o homem estaria portando arma de fogo em via pública. Equipes da Rocam e da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) localizaram o suspeito. Com ele, foi encontrada uma pistola ponto 57.

Questionado sobre a origem da arma, o suspeito confessou que estava guardando mais uma arma em uma casa naquela mesma via. No local, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com oito munições do mesmo calibre.

O homem recebeu voz de prisão, em flagrante, e foi conduzido ao prédio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14 de Janeiro, também na Zona Sul de Manaus, para as providências cabíveis.