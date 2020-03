Justiça determina que ‘Palhaço’, da FDN, cumpra pena em prisão comum

Manaus - Depois de ter cometido um homicídio a dois anos, Maielon Fran de Souza Ribeiro, de 19 anos, conhecido como “Palhaço”, que estava detido na Unidade de Internação Provisória (UIP), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, deve ser transferido para uma outra unidade prisional na capital, por conta de uma nova determinação da Justiça do Amazonas. O crime, segundo a polícia, foi ordenado por um traficante da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Conforme informações da Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (DEAAI), o crime ocorreu em 29 de outubro de 2018, na rua Simon Bolivar, bairro Centro, Zona Sul da cidade. Na ocasião, "palhaço" - que é integrante da FDN - assassinou "sapinho", que era da facção rival Comando Vermelho (CV).

Ainda segundo informações da polícia, na delegacia o jovem confessou que o crime foi ordenado pelo traficante Marcelinho, que na época comandava o tráfico de drogas na região do Centro da cidade.

Por nova decisão da Justiça, que emitiu um mandado de prisão em nome de Maielon, o procedimento deverá ser transferir o jovem, da unidade provisória, para uma unidade prisional, onde deve responder em regime comum ao cumprimento da prisão.

Após os trâmites legais na delegacia, o detento deverá ser encaminhado para Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para a realização do exame de corpo de delito. Em seguida será encaminhado para um complexo penitenciário.