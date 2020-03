PC estoura laboratório de drogas e apreende R$ 200 mil em cocaína

Material apreendido com Ranieri | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Manaus - O químico Ranieri da Silva Pinheiro, de 35 anos, foi preso na tarde desta sexta-feira (27), por volta das 13h, por policiais civis do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc). Eles estouraram o laboratório de drogas do suspeito no conjunto Hiléia, na Zona Centro-Oeste de Manaus. No local, mais de R$ 200 mil em cocaína foram apreendidos.

Delegado Paulo Mavignier | Foto: Alailson Santos/PC-AM

Segundo o delegado Paulo Mavignier, diretor do Denarc, as investigações duraram cerca de duas semanas e, hoje (27), os policiais civis surpreenderam o suspeito que acabou sendo preso. No laboratório, os policiais civis apreenderam mais de 11 quilos de cocaína, pedras de maconha do tipo skunk, além de insumos utilizados para misturar entorpecentes, estufa, lâmpada de secagem e balança.

Tabletes de cocaína e porções de maconha do tipo skunk | Foto: Alailson Santos/PC-AM

“São mais de R$200 mil em prejuízo para a criminalidade. Ranieri é químico e misturava os entorpecentes, ato que fazia com que lucrasse três vezes esse valor. Isso é resultado das investigações da nossa equipe que já estava monitorando o suspeito. A abordagem foi precisa e ele não resistiu à prisão. Ele não quis falar a qual facção criminosa prestava serviço”, contou Mavignier.



Procedimentos

Ranieri foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis na base do Denarc, ele deve passar por audiência de custódia via videoconferência.

Acompanhe a reportagem do Em Tempo sobre a ação policial: