Amazonas tem onda de violência e moradores temem crimes

Em janeiro de 2020, o Amazonas bateu um recorde, embora negativo | Foto: Lucas Silva

Manaus - O estado do Amazonas está mais violento. E se antes a sua capital, Manaus, ganhava os jornais nacionais nas editorias de Economia, com o Polo Industrial, hoje alcançou outra 'fama'. A guerra do tráfico, as rebeliões em presídios e outras mortes violentas têm feito o Amazonas um dos mais perigosos do Brasil. E se o País registrou queda de 11,8% em homicídios, o Estado teve 4,4% assassinatos a mais, em 2019. Os dados são do Monitor da Violência, que segue o padrão de contabilização do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Em janeiro de 2020, o Amazonas bateu um recorde, embora negativo. Em apenas um mês, foram contabilizadas 117 mortes violentas. O número representa mais do que o mês mais violento de 2019, quando o Estado registrou 97 mortes.

Um dos principais motivos para o alto índice de mortes foi a guerra pelo tráfico entre a Família do Norte, facção do Amazonas, e o Comando Vermelho, com base no Rio de Janeiro. Assassinatos seguidos por tomadas de territórios de tráfico em Manaus fizeram com que os números de mortes desse um salto.

Desde novembro de 2019, a repórter de polícia Suyanne Lima, do EM TEMPO, cobriu boa parte dos casos. "É perceptível um aumento dos crimes no Amazonas. Mas depois que o Comando Vermelho tomou boa parte das 'bocas', já em fevereiro, eu pude perceber que as ocorrências de assassinato e acerto de contas diminuíram um pouco. Por outro lado, violência doméstica, roubo, latrocínio e outros crimes continuam num alto índice", comenta ela.

Repórter Suyanne Lima | Foto: Waldick Junior/Em Tempo

Suyanne tem contato diariamente com inúmeros crimes na cidade, principalmente o que acontece depois do fato. Ela conversa com policiais e entrevista familiares e vizinhos que veem cada dia mais o crime na porta de casa.

"Em homicídio você vê bastante gente ao redor, as vezes nem são da família. Ficam curiosas e ao mesmo tempo espantadas. Já estupro, principalmente de criança, é muito delicado. Familiares choram e você vê que todos estão abalados, inclusive a vítima. No geral, sofrem muito e ficam revoltados com a violência", conta a repórter, que também trabalhou um ano e meio na assessoria da Polícia Civil do Amazonas

Morte no bairro Compensa reportada por Suyanne Lima | Foto: Suyanne Lima

Novo ano, mesmas violências

Em 2019, os números de crimes violentos no Amazonas já estavam em escala crescente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, apenas de janeiro a junho, foram 300 assassinatos. Já de acordo com o Monitor da Violência, foram 1.063 mortes no Amazonas, em 2019. O número representou um crescimento de 4,4% em comparação ao ano anterior, 2018.

Ano após ano o Estado tem se aproximado, em números, de outras áreas violentas do País, como Rio de Janeiro. Ao apertarmos o botão 'voltar' no controle do tempo, podemos observar que há 10 anos o Amazonas apresentava taxas de homicídios inferiores à média nacional. A informação é do Atlas da Violência 2019. Segundo a mesma fonte, entre 2007 e 2017, o Estado praticamente dobrou os índices de violência.

De 2018 para 2019, violência contra mulheres cresceu 300% no Amazonas, segundo a Secretaria de Segurança Pública | Foto: TV Em Tempo

O atlas feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que o crescimento das mortes ultrapassou os rios e estradas e chegou, inclusive, no interior.

"A amplitude e a posição geográfica do Amazonas, que faz fronteira com o Peru, Colômbia e Venezuela, é um território importante para a logística do narcotráfico, disputado por facções penais como PCC e a Família do Norte que protagonizaram a rebelião no Complexo Prisional Anísio Jobim, em Manaus, no dia 1º de janeiro de 2017", consta no Atlas.

Tem medo de andar na rua?

Não é difícil encontrar em Manaus quem tenha histórias de crimes que presenciou, independente do bairro em que vive. Uma reportagem do Em Tempo apurou que, das mortes violentas em janeiro de 2020, a maior parte foi na Zona Norte (41 casos), seguida por Zona Sul (32), Zona Leste (24), e Zona Oeste (11).

Embora esta última região tenha somado menos mortes violentas, guarda um detalhe importante. É nela que se localiza o bairro Compensa, berço da facção Família do Norte, um dos maiores grupos de crime organizado do Brasil. Mas, quem mora lá, diz que nem sempre foi assim.

A autônoma Socorro Martins, de 54 anos, mora no bairro Compensa, Zona Centro-Oeste de Manaus, desde os dez anos. Ela conta que a família se mudou de Parintins para Manaus quando ela ainda era a criança.

Compensa nos anos 1980. Crédito original na imagem | Foto: Reprodução/Manaus de Antigamente

"Naquela época, anos 70, não tinha essa violência toda que tem hoje em dia. Era um bairro muito tranquilo onde fomos criados, eu e meus irmãos. Eu não lembro de ter violência. Aumentou quando já tínhamos uns 15 ou 18 anos, já nos anos 80", conta.

Ela diz que não ouvia falar em assaltos violentos, como são hoje em dia. "Hoje está demais violento. Não só o bairro Compensa, mas toda Manaus, né"? Afirma a autônoma.

Já a técnica em enfermagem Marinete Cardoso, de 47 anos, também já morou no bairro Compensa, mas se mudou de lá por conta da violência. "Passei a morar no Lírio do Vale no ano de 1999. Eu me mudei com meu marido e meus filhos e quando chegamos lá era um bairro bem tranquilo".

Igarapé do Franco, localizado no bairro Compensa. Anos 80 | Foto: Reprodução/Manaus de Antigamente

Mas Marinete descobriu que com o tempo, a violência não estava mais em apenas alguns pontos da cidade. "No início a gente andava tranquilamente na rua. Com o passar dos anos foi ficando mais perigoso, foram surgindo os assaltos a mão armada, invasões em casas. Até assassinatos", conta ela.

A técnica diz que tem vontade de se mudar não apenas do bairro, mas do País. "Não é fácil, mas eu realmente tenho pensado em ir embora por conta da violência. Fui assaltada no Centro de Manaus no mês passado. Ou eu entregava o celular ou pegava uma facada", diz Marinete.

Um dia essa violência acaba?

O sociólogo Carlos Santiago lembra que não é somente o Amazonas que possui um perfil violento. "O Brasil tem uma cultura da violência porque tem uma tradição autoritária, excludente e patriarcal. O autoritarismo agiu e age nas suas diversas formas de violência contra os negros, os índios e os pobres, em especial por meio da polícia estatal ou via grupos criminosos. Até mesmo no mundo político, não podemos esquecer que já houve diversos golpes ao longo da história da democracia, o que não deixa de ser uma violência".

Carlos diz que essa cultura violenta exclui e ignora milhões de brasileiros desempregados e na extrema pobreza. E que isso influencia o aumento da violência, já que não há oportunidades.

O sociólogo destaca ainda o patriarcalismo, que é quando a posição do homem é tida como mais importante. 'Isso gera violência contra as mulheres. Acabamos por ter pouca participação delas na vida pública e o número de violência contra elas só aumenta".

Ele diz que, em 2019, morreram mais de 41 mil brasileiros e brasileiras em decorrência de violência. "Em uma rápida comparação, podemos afirmar que mortes violentas mataram mais do que o coronavírus em todo o mundo, até agora".

Carlos Santiago já esteve na WebTV Em Tempo | Foto: Reprodução/WebTV Em Tempo

Para o sociólogo, o Amazonas e o Brasil precisam mudar a cultura da violência instaurada na sociedade. "Temos que fazer a inclusão de todos, combater a ideia de que o homem é superior, qualificar a polícia com boa formação e equipamentos e reduzir o poder da facções e quadrilhas criminosas. Certamente, com essas medidas, a violência vai diminuir".

Carlos frisa que a batalha contra a cultura violenta não deve ser apenas do governo, mas de toda a sociedade. "Podemos viver numa coletividade menos violeta, num País com paz social. Isso pode começar nas escolas, nas igrejas, nas associações de moradores, entidades profissionais, dentre outras. Ensinando e debatendo o fim dessa tradição autoritária, excludente e patriarcal", comenta ele.

"O Brasil não terá paz se não combater as raízes da violência", encerra o sociólogo.