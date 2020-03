Detento do semiaberto é executado com três tiros na Colônia Terra Nova

Equipe de investigação suspeita que o assassinato esteja relacionado a um acerto de contas | Foto: Divulgação

Manaus - Um detento do semiaberto, identificado como Elimar Saraiva, de 26 anos, foi executado com três tiros na noite desta sexta-feira (27). O crime aconteceu no beco São Matheus, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Conforme testemunhas, Elimar estava sentado na escada de um estabelecimento desativado, quando foi surpreendido por dois homens armados. Ainda não identificados, eles que chegaram atirando contra a vítima e em seguida, os homens fugiram a pé do local.

O delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que esteve na cena do crime, informou que a vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica e tinha envolvimento com o tráfico de drogas daquela localidade.

A principal suspeita da equipe de investigação é que o assassinato de Elimar ocorreu por um acerto de contas. Vamos trabalhar para identificar os suspeitos e a motivação desse crime", informou Antoniazzi.

Segundo a perícia, Elimar foi atingido com um tiro de raspão na cabeça e dois no peito. O corpo dele foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).